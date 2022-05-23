Симферополец может получить до пяти лет тюрьмы за поддержку укронацистов

Следственный изолятор / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Симферополя задержали за публикацию в мессенджере украинских националистических лозунгов, а также призывов к насилию. Против него заведено уголовное дело за публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщило крымское управление ФСБ, пишет РИА Новости.

Гражданин разместил в групповом чате одного из мессенджеров комментарий, содержащий украинские националистические лозунги и призывы к насилию, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый объяснил свои действия влиянием пропаганды и результатом просмотра украинских телеканалов.

Вину гражданин полностью признал и раскаялся в содеянном, — отметили в ФСБ.

В отношении симферопольца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на пять лет.

В отношении жителя Севастополя ранее было заведено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. У мужчины на даче найдены 400 граммов тротила, порох, самодельный обрез, порох и свыше 800 патронов.