Силы ПВО заработали в Севастополе Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога, работает ПВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, в городе работает ПВО, военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.

Внимание всем! Воздушная тревога! <...> В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве, — написал губернатор.

Ранее в Белгородской области также объявили ракетную опасность. Губернатор Вячеслав Гладков призвал граждан укрыться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам. Днем в Белгороде уже была объявлена тревога: ее отменили через 24 минуты. О пострадавших или разрушения глава области не сообщал.

До этого дрон Вооруженных сил Украины совершил атаку на предприятие в Старооскольском городском округе Белгородской области. Для обстрела Украина использовала беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Жертв среди мирного населения нет.

Также 20 марта ВСУ весь день обстреливали город Грайворон, в результате их действий погибли два мужчины. Еще два человека серьезно ранены: у одного открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица.