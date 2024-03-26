Силы ПВО за сутки сбили 95 украинских беспилотников в зоне СВО МО: средства ПВО группировки «Юг» за сутки сбили 95 украинских БПЛА в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Средства противовоздушной обороны группировки войск «Юг» сбили за прошедшие сутки 95 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции, сообщил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки «Юг» Сергей Румянцев. По его словам, также были нейтрализованы 27 снарядов РСЗО HIMARS, Vampire и «Ураган».

Средствами противовоздушной обороны сбиты 95 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 27 снарядов РСЗО HIMARS, Vampire и «Ураган», — сказал Румянцев.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении. Пресс-служба Минобороны России подчеркнула, что российские военные отразили десять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Тоненькое и других.

До этого снайперские пары Ивановского соединения ВДВ сорвали ротацию подразделений ВСУ к северу от Артемовска, уничтожив взвод противника. Пресс-служба МО добавила, что среди ликвидированных целей — украинский снайпер.

Военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes писал, что беспилотники Вооруженных сил России молниеносно обнаруживают и уничтожают лучшее оружие украинских военных. Бойцы ВС РФ применяют тактику «цепочки уничтожения», в рамках которой дронами обнаруживаются цели вдали от фронта, после чего по этой технике наносятся удары с воздуха, а также артудары, пояснил эксперт.