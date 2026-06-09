Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 09:54

Силы ПВО за сутки сбили 30 украинских БПЛА над Севастополем

ПВО С-400 ПВО С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военные за минувшие сутки успешно отразили восемь массовых атак со стороны Вооруженных сил Украины на Севастополь. Силы противовоздушной обороны, авиация и мобильные огневые группы перехватили и уничтожили более 30 вражеских беспилотников, рассказал в МАКСе губернатор Михаил Развожаев.

Сбит 31 БПЛА, в том числе над акваторией. В разных районах города наша спасательная служба фиксировала падения обломков БПЛА, есть точечные сообщения о повреждениях домов и автомобилей, — написал глава Севастополя.

Благодаря слаженной работе военных никто из местных жителей не пострадал. Сейчас городские спасательные службы продолжают обследовать территорию региона и ликвидировать последствия падения обломков.

Ранее семь мирных жителей получили ранения при атаках Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области. Четверо пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения. Врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что ВСУ пытались атаковать регион около 75 раз за прошедшие сутки.

Регионы
Севастополь
БПЛА
ПВО
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сближение Венеры и Юпитера увидят в небе над Москвой 9 июня
Биохимик рассказал, почему многие люди любят запах скошенной травы
На Филиппинах количество афтершоков перевалило за тысячу
Искусственный интеллект займется «здоровьем» российских дронов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 июня: где сбои в России
Суд оценил монтаж: школьников оштрафовали за порно с учительницей
Взрыв автомобиля в Балашихе 9 июня: что известно, жертвы, украинский след
Пожилые родители убили собственного сына из-за аморального поведения
Индекс МосБиржи обрушился до минимума впервые с ноября 2025 года
Россияне ждут сокращения ассортимента товаров на прилавках магазинов
Диетолог ответила, кому нельзя пить «кофейный ерш»
Появились подробности взрыва машины в Балашихе
Два украинских БПЛА попытались атаковать Москву
В Нижневартовске школьница бесследно пропала после прогулки к озеру
Политолог предположил, почему Трампу невыгодна эскалация вокруг Ирана
Россиянин оставил без света 17 домов и отправился в колонию на долгие годы
Супруги из Москвы рассказали, как дошли пешком до Новосибирска
Трампа освистали во время финального матча НБА в Нью-Йорке
Нарушитель пытался сбежать от полицейских и попал в пасть аллигатора
Раскрыто, почему Усольцевы до сих пор не вышли на связь в случае побега
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.