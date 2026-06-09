Силы ПВО за сутки сбили 30 украинских БПЛА над Севастополем

Российские военные за минувшие сутки успешно отразили восемь массовых атак со стороны Вооруженных сил Украины на Севастополь. Силы противовоздушной обороны, авиация и мобильные огневые группы перехватили и уничтожили более 30 вражеских беспилотников, рассказал в МАКСе губернатор Михаил Развожаев.

Сбит 31 БПЛА, в том числе над акваторией. В разных районах города наша спасательная служба фиксировала падения обломков БПЛА, есть точечные сообщения о повреждениях домов и автомобилей, — написал глава Севастополя.

Благодаря слаженной работе военных никто из местных жителей не пострадал. Сейчас городские спасательные службы продолжают обследовать территорию региона и ликвидировать последствия падения обломков.

Ранее семь мирных жителей получили ранения при атаках Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области. Четверо пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения. Врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что ВСУ пытались атаковать регион около 75 раз за прошедшие сутки.