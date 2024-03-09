Силы ПВО за ночь сбили 47 украинских беспилотников МО: силы ПВО за ночь сбили 47 украинских беспилотников в регионах РФ

Фото: МО РФ

Российские силы ПВО отразили массовую атаку украинских дронов в разных частях страны — в Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областях, передала пресс-служба Минобороны. Там уточнили, что за одну ночь в общей сложности было сбило 47 беспилотников ВСУ.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БПЛА), Курской (2 БПЛА), Волгоградской (3 БПЛА) и Ростовской (41 БПЛА) областей, — отметило ведомство.

Ранее украинский беспилотник уничтожили в небе над Курском. Губернатор региона Роман Старовойт добавил, что аппарат удалось обезвредить силами противовоздушной обороны. Кроме того, в области была объявлена ракетная опасность, сработала ПВО.

Той же ночью, 9 марта, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью. Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал, что один человек пострадал. Мужчину госпитализировали, теперь его жизни ничто не угрожает. Минобороны России информацию не комментировало.