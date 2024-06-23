Силы ПВО за ночь сбили 30 беспилотников ВСУ над российским регионом Губернатор Богомаз: в Брянской области за ночь сбили 30 беспилотников ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитная ракетная система С-300

В Брянской области в ночь с 22 на 23 июня системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 30 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

За прошедшую ночь перехвачено и уничтожено 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены! — отметил Богомаз.

Ранее губернатор сообщил, что ВСУ атаковали Суражский и Выгоничский районы Брянской области. Он уточнил, что средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над регионом.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин до этого сообщил, что над Смоленском и Ярцево силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников. По его информации, на места происшествий выезжали оперативные службы. Глава региона также попросил жителей области в случае обнаружения частей БПЛА к ним не приближаться. Анохин посоветовал сразу же звонить по телефонам экстренных служб.