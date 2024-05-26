Силы ПВО за ночь перехватили 13 дронов ВСУ на территории России МО РФ: силы ПВО сбили 10 дронов над Курской областью, еще три — над Орловской

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ отразили новые атаки ВСУ на объекты на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 10 беспилотников над Курской областью и три — над Орловской.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять БПЛА над территорией Курской области и три БПЛА над территорией Орловской области, — говорится в сообщении.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее сообщил, что семь беспилотников ВСУ пытались атаковать регион. Он добавил, что дежурными средствами ПВО аппараты были сбиты, никто из мирных жителей не пострадал.

До этого Смирнов также сообщил, что несколько населенных пунктов Курской области остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских военных. В результате атаки Вооруженных сил Украины никто из мирных жителей не пострадал, уточнил врио губернатора. Восстановительные работы начнутся, когда будет снята угроза повторных атак.

Также средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью. В Минобороны уточнили, что попытка была пресечена 25 мая, около 22:30 мск.