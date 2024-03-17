Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник Собянин: в округе Домодедово уничтожен еще один беспилотник

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву, написал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. Инцидент, по его словам, произошел в округе Домодедово. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, — отметил он.

Ранее он сообщил, что средства ПВО ночью, 17 марта, в этом же округе отразили атаку двух БПЛА. Они также направлялись к столице. До этого Собянин проинформировал об уничтожении над Раменским дрона. Упавшие на землю обломки никого не задели и разрушений не нанесли.

Кроме того, несколько БПЛА попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Пресс-служба оперштаба Краснодарского края уточнила, что аппараты были нейтрализованы, однако на предприятии начался пожар. Кроме того, один человек погиб, причиной смерти стал сердечный приступ в момент удара. Больше никто не пострадал.

Утром в субботу, 16 марта, БПЛА атаковали сразу два предприятия Самарской области. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.