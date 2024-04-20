Силы ПВО уничтожили БПЛА над Тульской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Тульской областью, сообщила пресс-служба Министерства региональной безопасности. Там отметили, что никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. МО России эти сведения пока не подтвердило.

В ночь на 20 апреля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью, — заявили в ведомстве.

Ранее Министерство по региональной безопасности Тульской области информировало об уничтожении БПЛА над территорией региона. Также глава Калужской области Владислав Шапша писал о трех украинских БПЛА, сбитых в небе над регионом.

До этого стало известно, что взрыв беспилотника в Малоярославецком районе Калужской области привел к повреждению энергетической инфраструктуры. Шапша уточнил, что никто не пострадал, а предприятие пострадало незначительно.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Пороз Грайворонского городского округа в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что при атаке БПЛА погибли два мирных жителя — женщина, лежавшая с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из загоревшегося при ударе дома.