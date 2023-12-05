Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над Азовским морем и Крымом

Фото: Минобороны РФ

Дежурные средства ПВО ночью уничтожили 22 беспилотника ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что еще 13 дронов были перехвачены над Крымом и Азовским морем.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО двадцать два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще тринадцать перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым, — отметили в МО.

Ранее, 30 ноября, российские системы противовоздушной обороны также предотвратили нападение украинского беспилотника на объекты в Брянской области. По данным Минобороны РФ, он был успешно сбит дежурными средствами ПВО. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Беспилотник упал на территории Комаричского района.

Кингисеппский машиностроительный завод до этого анонсировал начало испытаний российского морского беспилотника. Первые дроны будут переданы Военно-морскому флоту России для проведения испытаний в акватории зоны СВО. Отмечается, что скорость «одноразовых катеров» составляет 80 км/ч, а запас хода — свыше 200 км.