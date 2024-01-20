Силы ПВО сбили украинский беспилотник еще над одним российским регионом МО: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Орловской областью

Фото: МО РФ

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Орловской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дрон самолетного типа был ликвидирован в районе 22:30 мск. Военные уточнили, что целью летательного аппарата была попытка совершить теракт на территории страны.

Около 22:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области, — отметили в министерстве.

До этого сообщалось, что ВСУ обстреляли село Вишнево Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что обошлось без пострадавших, однако было выбито несколько окон.

За прошедшие сутки ВСУ 10 раз обстреляли ДНР, выпустив по территории республики 40 боеприпасов, сообщали в СЦКК. Там уточнили, что восемь обстрелов зафиксировали на Горловском направлении, еще два — на Донецком. В результате украинских атак в республике пострадал по меньшей мере один человек.

Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко предупредил, что атаки украинских беспилотников на пороховые заводы в России могут привести к серьезным авариям. По его словам, при таких налетах возможна утечка токсичной азотной кислоты. Кроме того, подчеркнул военный, в результате удара могут загореться легко воспламеняемые химикаты.