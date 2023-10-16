Силы ПВО сбили три беспилотника в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Силы ПВО сбили три БПЛА самолетного типа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, информации о пострадавших не поступало. Минобороны России ситуацию не комментировало.

В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — отметил глава области.

Днем ранее над Белгородской областью дежурными средствами ПВО удалось сбить два украинских беспилотника. ВСУ также обстреляли села Демидовка и Графовка Краснояружского района. В результате атаки никто не пострадал, при обстреле была повреждена линия электропередачи, из-за чего жители четырех поселений в районе остались без света. Села также находились под огнем ВСУ 13 октября, обошлось без жертв, однако линия электропередачи вновь получила повреждения, в результате чего в пяти населенных пунктах района частично пропало электричество.

До этого украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки и боеприпасом КЗ-3 упал на территории колонии в Брянской области. Telegram-канал SHOT сообщил, что это была уже вторая попытка за четыре дня атаковать здание колонии.