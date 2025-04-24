Силы ПВО сбили семь дронов за 50 минут над двумя регионами РФ Минобороны РФ: средства ПВО сбили семь дронов над Крымом и Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за 50 минут, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Атакам Вооруженных сил Украины подверглась территория Республики Крым и Белгородской области.

Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — указано в сообщении.

Работа систем ПВО была зафиксирована в период с 21:40 до 22:30 по московскому времени. Пять беспилотников были ликвидированы над Крымом, два дрона — над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России точным ударом уничтожили значительную часть производственных мощностей химического завода в Павлограде, который используется Украиной в военных целях. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что предприятие производит твердое топливо для ракет ВСУ, в том числе для снарядов реактивных систем залпового огня.

До этого ВСУ атаковали город Каменка-Днепровская в Запорожской области, в результате чего погиб директор СТО. До данным источников, украинская армия использовала кассетные боеприпасы, запрещенные различными международными соглашениями.