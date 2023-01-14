Силы ПВО сбили несколько ракет над Мелитополем

Фото: Министерство обороны РФ

Российские системы противовоздушной обороны сбили несколько ракет в небе над Мелитополем, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовом блоке. По его словам, снаряды были выпущены в направлении, где военные объекты не располагаются.

По уточненным данным, в районе пяти часов утра подразделениями ПВО были сбиты несколько ракет, выпущенных с позиций ВСУ в направлении, где нет военных объектов, — подчеркнул собеседник.

Эту информацию также подтвердил и источник RT. Он уточнил, что «подразделения ПВО отработали на отлично, город находится под надежной защитой».

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные 8 января совершили 89 обстрелов региона. По его словам, эта цифра является рекордной для Запорожской области. Он отметил, что при обстрелах ВСУ использовали тяжелую артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня.

4 января Рогов сообщал о мощном взрыве в Мелитополе. Он предположил, что в городе сработала система ПВО. По его словам, взрыв прозвучал примерно в 23:35 по местному времени.