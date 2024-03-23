Силы ПВО сбили на подлете к российскому городу 10 воздушных целей Гладков: над Белгородом и Белгородским регионом сбили 10 воздушных целей

Фото: МО РФ

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. Минобороны РФ информацию не комментировало.

У молодого человека закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения правого плеча, у девушки закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения волосистой части головы. Бригадами скорой они доставлены в городскую больницу № 2, вся необходимая помощь оказывается, — отметил губернатор.

Ранее российские средства ПВО пресекли попытку атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз сказал, что в результате инцидента никто не пострадал.

До этого торговый центр «Монблан» получил повреждения в результате атаки ВСУ на Белгород, соответствующие кадры появились в Сети. На фото и видео с места происшествия видно, что в здании выбиты окна, а также повреждены крыша и фасад.

Кроме того, Вооруженные силы Украины предприняли новую попытку ударить по территории Белгородской области с использованием беспилотников. Минобороны России информировало, что средства противовоздушной обороны отразили атаку в 14:30 по московскому времени.