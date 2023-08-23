Силы ПВО сбили два беспилотника в Калужской области Губернатор Калужской области Шапша сообщил об уничтожении двух беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»

Силы ПВО сбили два беспилотника вблизи поселка Шайковка в Калужской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Сегодня днем на территории Кировского района, вблизи поселка Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, — написал Шапша.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Белгородской области система ПВО обнаружила и сбила украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений в результате пресеченной атаки нет.

До этого военное ведомство рассказало, что Вооруженные силы Украины в ночь на 23 августа атаковали Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ. После этого он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити».

Обломки сбитого системами ПВО украинского беспилотника упали на улицу в микрорайоне Старбеево в подмосковных Химках. Поврежденной оказалась стена магазина — в ней обнаружили дыру размером с футбольный мяч. Также к последствиям падения обломков БПЛА можно отнести выбитые стекла в жилом доме на улице 9 Мая в Химках.