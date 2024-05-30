Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Четыре украинских дрона были сбиты над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны около 20:20 мск, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Отмечается, что при атаке вооруженные силы противника использовали беспилотники самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер регулярно общается с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым об обстрелах региона. Обмен информацией происходит постоянно, подчеркнул представитель Кремля.

В четверг, 30 мая, президент России наградил орденом Мужества губернатора Гладкова, чей регион подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Кроме того, на церемонии награждения глава России вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко знак Героя Труда России.

В этот же день украинские военные атаковали частный жилой дом в селе Зозули Борисовского района Белгородской области с помощью беспилотника-камикадзе. В результате удара одна женщина получила осколочное ранение левой голени, а другая — контузию.