БПЛА самолетного типа сбит над селом Головино Гладков: системы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над селом Головино

Фото: t.me/gubernator_46

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом над Белгородом беспилотнике, дрон был нейтрализован системами российских ПВО над селом Головино. В своем Telegram-канале глава региона указал, что, предварительно, никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. На месте работают оперативные службы.

В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Головино. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал губернатор.

1 октября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаки на Белгородскую область с помощью дрона. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. Информация о пострадавших не поступала.

До этого Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Козинка в Грайворонском районе. По его словам, пострадавших нет. При этом один из снарядов повредил крышу частного дома.

В ночь на 3 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион пытался атаковать украинский беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за отличную работу. Позднее Министерство обороны РФ подтвердило уничтожение дрона ВСУ, отметив, что это произошло 2 октября примерно в 23:30 мск.