Силы ПВО сбили беспилотник в Калужской области Шапша сообщил о сбитии беспилотника в Калужской области

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

В ночь на 7 августа силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Ферзиковском районе Калужской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, инфраструктура области также осталась цела.

Сегодня в 2:30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат. Последствий для людей и инфраструктуры нет, — написал Шапша.

3 августа калужский губернатор сообщил, что силы противовоздушной обороны России сбили шесть беспилотников на юго-западе региона. По его словам, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

Позднее Шапша сообщил, что российские системы ПВО выявили и успешно сбили еще один беспилотник на юго-западе Калужской области. Пострадавших и разрушений также удалось избежать.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник. По его словам, это произошло около 11 часов дня.

Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны России. По информации ведомства, украинский беспилотник пытался совершить атаку на объекты в Подмосковье. Дрон был уничтожен в Подольском районе Московской области.

Telegram-канал Baza сообщил, что один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Подольском районе. По данным канала, 77-летний мужчина получил осколочное ранение руки. В свою очередь Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщил, что в результате падения обломков украинского беспилотника в подмосковном Подольске пострадали двое человек. По информации канала, один из них получил ожог предплечья, у второго обострилась гипертония на фоне стресса. Минобороны России не подтверждало эту информацию.