Силы ПВО приведены в готовность в Курской области Старовойт сообщил об опасности атаки дронов в Курской области

Фото: МО РФ

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, для отражения возможной атаки приведены в готовность силы противовоздушной обороны.

Опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — говорится в сообщении.

В ночь на 14 марта ВСУ с помощью дронов атаковали Белгородскую и Курскую области, сообщили ранее в Минобороны России. Дежурные средства ПВО перехватили над территориями регионов 14 вражеских беспилотников, из которых 11 — над Белгородской и три — над Курской областями.

Ранее Старовойт сообщил, что украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Курской области через поселок Теткино. По его словам, Пограничная служба ФСБ России и ВС РФ остановили противника. Он призвал сограждан не верить информации из недостоверных источников и сохранять бдительность.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru предположил, что ВСУ никогда не начнут крупную наступательную операцию в направлении Курска или Белгорода. Он не исключил, что ВСУ боятся «войти в клинч» с российскими силами в приграничье, а также опасаются ответа РФ.