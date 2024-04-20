Силы ПВО подавили беспилотники над Рязанской областью Губернатор Малков: средства ПВО и РЭБ подавили БПЛА над Рязанской областью

Фото: МО Украины

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) подавили беспилотный летательный аппарат над Рязанской областью, заявил в Telegram-канале губернатор региона Павел Малков. По его словам, никто не пострадал.

Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области подавлены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет, — написал он.

Ранее система ПВО сбила поочередно пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Курской областью. Губернатор региона Роман Старовойт поблагодарил российских военнослужащих за защиту.

До этого в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА. Глава Александр Гусев попросил жителей сохранять спокойствие. Аналогичное предупреждение на своем канале выпустил и губернатор Курской области Старовойт. Он также призвал граждан сохранять бдительность, предупредив, что силы и средства ПВО приведены в полную готовность для отражения возможной атаки беспилотников.

Недавно стало известно, что Вооруженные силы Украины применяют австралийские беспилотники, сделанные из картона. Пограничник с позывным Скай рассказал, что преимущество таких дронов заключается в том, что их не могут обнаружить системы противовоздушной обороны, работают эти устройства «дешево и сердито».