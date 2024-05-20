Силы ПВО перехватили американскую ракету в Белгородской области МО РФ: ПВО сбила ракету HARM американского производства в Белгородской области

Фото: МО РФ

Российская система противовоздушной обороны отразила атаку Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, в небе над регионом была перехвачена противорадиолокационная ракета HARM американского производства. Атака была предотвращена в 13:00 мск.

Дежурными средствами ПВО противорадиолокационная ракета [HARM американского производства] уничтожена над территорией Белгородской области, — сообщили в ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал город Шебекино в Белгородской области. По его словам, беспилотник упал и взорвался, в результате происшествия никто не пострадал. Минобороны России тем временем сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили семь украинских беспилотников. По данным военного ведомства, пять дронов пытались атаковать Белгородскую область, еще два — Курскую.

Вечером 19 мая Минобороны РФ отчиталось, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Согласно данным ведомства, атака произошла около 22:00 мск.