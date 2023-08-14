Силы ПВО отразили ракетную атаку на Бердянск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Бердянск, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Запорожской области. Все снаряды были сбиты, в результате нападения жертв и пострадавших нет.

В 09:30 [ВСУ] попытались нанести ракетный удар по Бердянску. Успешно отработала система ПВО Вооруженных сил России. Все ракеты сбиты. Жертв и пострадавших, а также разрушений нет, — рассказали запорожские оперслужбы.

4 августа врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что над Азовским морем и Бердянском ночью сбили украинские беспилотники. По его словам, за прошедшие сутки украинская армия 65 раз обстреляла населенные пункты области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

13 августа Балицкий заявил, что украинские военные предприняли очередную попытку прорвать оборону российских войск у населенного пункта Работино. Он уточнил, что ВСУ задействовали две штурмовые группы, в составе которых было 40 человек. По его словам, российская разведка зафиксировала выдвижение ВСУ, после чего в бой вступили артиллеристы и армейская авиация ВС РФ. В ходе боестолкновения украинские войска потеряли 20 единиц техники и порядка 60% личного состава.