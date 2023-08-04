Силы ПВО отразили вражескую атаку на Крым

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Система противовоздушной обороны России отражает вражескую атаку в Крыму, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале. По его словам, все объекты были уничтожены.

В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты, — написал Крючков.

В результате атаки вражеских объектов повреждений, а также жертв и пострадавших среди мирных жителей нет. В настоящее время все экстренные службы работают, сообщил советник главы Крыма.

Ранее стало известно, что в ночь на 2 августа украинский беспилотный катер попытался атаковать корабль Военно-морского флота России, который сопровождал гражданские суда в юго-западной части Черного моря. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что судно было вовремя обнаружено и уничтожено.

Утром 1 августа Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать с помощью беспилотных катеров два корабля Черноморского флота России. Атака была отбита, вражеские дроны уничтожены. Катера ВСУ атаковали патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.