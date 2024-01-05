Силы ПВО группировки «Центр» сбили шесть дронов ВСУ в районе Кременной

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны российской группировки «Центр» сбили шесть украинских беспилотников в зоне Кременной на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров, передает РИА Новости.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики, — подчеркнул Шаров.

Он также добавил, что в течение последних суток российские военные нанесли удар по скоплениям сил 100-й бригады территориальной обороны и пятой бригады нацгвардии ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. По словам Шарова, противник понес значительные потери: до 120 убитых и раненых. Кроме того, были уничтожены три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее российские артиллеристы сорвали девять попыток украинских войск провести ротацию на Южно-Донецком направлении. Противник потерял полевой склад боеприпасов и три единицы автомобильной техники.

Кроме того, глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие уничтожили два танка и гаубицу ВСУ на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.