Силы ДНР взяли штурмом опорный пункт бойцов Украины в Невельском Народная милиция ДНР сообщила о взятии опорного пункта ВСУ в Невельском

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Силы Народной милиции ДНР взяли штурмом позиции украинских военнослужащих в поселке Невельское, говорится в Telegram-канале НМ ДНР. В месте расположения бойцов Украины были найдены места хранения различного оружия, включая зарубежное. Кроме того, союзные силы сообщили о взятии в плен украинских военных.

В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Невельское военнослужащими 100 гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков. <...> Захвачены пленные, — указано в сообщении.

Поселок Невельское расположен в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики. Он находится на примерно в 20 километрах на западе от Донецка.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные вышли к окраинам населенного пункта Павловка в ДНР и продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра. Шесть украинских военных, по его словам, сдались в плен. Он добавил, что ВС РФ также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот на Южно-Донецком направлении.

Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны» ранее сообщил, что Вооруженные силы России смогли прорвать линию обороны ВСУ за населенным пунктом Пески в ДНР и продолжить наступление. По данным канала, военнослужащие ВС РФ закрепились вблизи населенного пункта Водяное и продолжают вести бои с украинскими бойцами. Минобороны не подтверждало данную информацию.