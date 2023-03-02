Силовики работают по всему селу Сушаны под Брянском

Фото: МВД РФ

Силовые структуры работают по всей территории села Сушаны, куда проникли украинские диверсанты, рассказала «Звезде» пресс-секретарь губернатора региона Юлия Старовойтова. Она подчеркнула, что информация о численности ДРГ нет. Данные о заложниках пока тоже отсутствуют, отметила Старовойтова.

Силовики работают по всей территории Сушан, — сказала пресс-секретарь губернатора.

Власти Брянской области не подтверждают информацию о взятии заложников украинскими диверсантами в селе Сушаны. Глава Новоропской сельской администрации рассказал о работе военных и пограничников.

2 марта глава региона Александр Богомаз сообщил, что украинские диверсанты пробрались на территорию Брянской области и обстреляли в Любечане Климовского района движущийся автомобиль. В результате атаки погиб один человек, пострадала 10-летняя девочка.

Богомаз добавил, что в настоящее время Вооруженные силы РФ ведут все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

Ранее стало известно, что девочка, раненная украинскими диверсантами в селе Любечане Брянской области, выжила. В настоящее время ребенку оказывается медицинская помощь.