Силовики нейтрализовали стрелка при штурме квартиры в Петербурге

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press

Силовики завершили штурм квартиры на Народной улице в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Росгвардии в Северо-Западном округе. Там уточнили, что сотрудникам пришлось применить табельное оружие. Стрелок был нейтрализован.

Сотрудники СОБР Росгвардии в соответствии с законодательством применили табельное оружие. Злоумышленник нейтрализован, — говорится в сообщении.

Около трех часов дня 25 мая Telegram-канал «112» сообщил, что перестрелка с участием полиции произошла на Народной улице в Санкт-Петербурге. Согласно его сведениям, в ходе инцидента был ранен один из правоохранителей. Уточняется, что неизвестный злоумышленник забаррикадировался в квартире. Оттуда он открыл огонь по сотрудникам полиции.

Позднее Telegram-канал SHOT сообщил, что бойцы Специального отряда быстрого реагирования Росгвардии (СОБР) вошли в многоэтажный дом на Народной улице в Санкт-Петербурге, где в одной из квартир забаррикадировался стрелок. Как уточнил канал, со стрелком вели переговоры, однако вооруженный мужчина отказывался сдаваться. Жителей соседних квартир эвакуировали, территория вокруг дома была оцеплена.