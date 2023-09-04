Силовики задержали жителя Запорожской области, собиравшего бомбы для ВСУ

Российские силовики задержали сообщника украинских диверсантов в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ. Житель региона, являющийся гражданином Украины, собирал и передавал бомбы своим заказчикам. В ведомстве уточнили, что мужчина действовал по задания Главного управления разведки Украины.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена деятельность гражданина Украины, 1968 года рождения, осуществлявшего сборку самодельных взрывных устройств для диверсионно-террористической группы, действовавшей на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, — говорится в сообщении.

Задержанный успел передать диверсантам несколько взрывных устройств, уточнили в ФСБ. Они были использованы для совершения терактов в отношении сотрудников полиции и властей Запорожской области. У мужчины изъяли несколько килограммов взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов и иные компоненты для бомб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 29-летнего жителя Казани, подозреваемого в участии в деятельности террористического украинского формирования. Мужчина уже дал признательные показания сотрудникам следственных органов.