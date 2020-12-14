Силовики задержали замглавы Троицка

https://static.news.ru/photo/63a0afd8-3ea7-11eb-bb4c-fa163e074e61_660.jpg Вадим Герман Фото: Вадим Герман/vk.com

Заместителя главы города Троицка задержали на территории Челябинской области, заявил журналистам 15 декабря исполняющий обязанности старшего помощника руководителя регионального управления СК РФ по связям со СМИ Александр Скорик.

По данным местных изданий, речь идёт о замглавы населённого пункта по городскому хозяйству Вадиме Германе.

Информацию о задержании заместителя главы Троицка подтверждаю. Пока никакие подробности не раскрываем, — цитирует представителя СК РФ РИА Новости.

Троицк — один из старейших городов Челябинской области, основан в 1743 году. Он находится в 121 км от столицы региона. Население превышает 70 тысяч человек. Троицк является важным транспортным узлом. По данным портала администрации, в населённом пункте работает самый крупный на Урале по товарообороту таможенный переход.

Накануне силовики задержали двух жителей российской столицы по подозрению в краже более 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка. В числе пострадавших арестованный за подстрекательство к убийству бизнесмен Анатолий Быков, у которого похитили с карты несколько миллионов рублей. Уголовные дела расследуются в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярском крае, писал NEWS.ru.