Силовики задержали выдававшего себя за ветерана ФСБ жителя Урала

Сотрудники ФСБ и ГИБДД задержали уральца с пистолетом, выдававшего себя за ветерана Федеральной службы безопасности, передает «КП-Екатеринбург». 53-летнего жителя Верхней Салды на кроссовере остановили в районе 50 километра трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда. Госавтоинспекторы осмотрели салон автомобиля и нашли у мужчины боевой пистолет Макарова с арсеналом патронов девятого калибра и удостоверение ветерана ФСБ.

Владелец ответил оперуполномоченным, что, якобы, приобрел «корочку» пять лет назад через всемирную паутину в надежде использовать при посещении аптек и других социальных учреждений для получения скидок. А «ствол» он якобы нашел в лесном массиве, но сдать криминальную находку в райотдел не успел, — рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

На мужчину было заведено уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконный оборот огнестрельного оружия). По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

Также решается вопрос о возбуждении на лжеветерана уголовного дела по части 5 статьи 327 УК РФ (использование поддельных документов). В таком случае он может либо отделаться штрафом или исправительными работами, либо получить и более серьезное наказание — шесть месяцев ареста.

В конце июля в Хабаровске задержали местного жителя после того, как он сбежал из армии 19 лет назад. В 2003 году мужчина дезертировал, купил поддельный паспорт и перестал общаться с родственниками, которые считали, что его уже нет в живых. Спустя 19 лет во время прогулки мужчину идентифицировала камера с распознаванием лиц. В итоге его снова отправили в армию, где он будет дожидаться решения суда по делу о подделке документов и дезертирстве.