Гражданина Румынии задержали в Сочи за шпионаж в пользу Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданин Румынии был задержан сотрудниками ФСБ в Сочи за сбор информации об объектах противовоздушной обороны ВС РФ по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. В отношении иностранца уже было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК (шпионаж), передает ТАСС.

В городе Сочи Краснодарского края задержан гражданин Румынии 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины, — рассказали представители ведомства.

Задержанный следил за российскими военными объектами и передавал собранную информацию украинским спецслужбам летом 2024 года, уточнили в ЦОС ФСБ. За это в Киеве гражданину Румынии пообещали выезд с территории РФ и вступление в одно из подразделений ВСУ для участия в боевых действиях против ВС России.

Ранее стало известно о задержании в Крыму жителя Симферополя за сотрудничество с Украиной. По данным силовиков, он собирал информацию о военных объектах на полуострове и делился ею с противником посредством иностранного мессенджера. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».