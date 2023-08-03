Силовики задержали крымчанина, распространявшего проукраинские листовки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крымские силовики задержали проукраинского агента в Симферополе, сообщил Telegram-канал SHOT. По информации источника, россиянин расклеивал в городе проукраинские листовки по заданию кураторов.

При обыске квартиры крымчанина силовики также обнаружили тротиловые шашки. Задержанный при этом заявил, что подобрал взрывчатку, когда она выпала из военной машины. В настоящий момент следователи проверяют, причастен ли мужчина к диверсиям на полуострове.

Ранее спецназ Росгвардии задержал пособницу Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике. Женщина передавала СБУ данные о перемещении и расположении российских войск. Обвиняемая раскаялась в содеянном и отказалась от противоправной деятельности.

Пособник украинских спецслужб также был задержан в Тюмени. Подозреваемый с помощью заведомо ложных сведений о ВС РФ склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Обвиняемому может грозить пожизненное лишение свободы.

Фигурантом дела о государственной измене в форме шпионажа стал и житель Приморского края. Мужчина передавал информацию об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры украинской разведке.