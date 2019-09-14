https://static.news.ru/photo/41bf64a6-d6e1-11e9-a3b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новости Ярославля сегодня, происшествия ЧП ДТП/vk.com

Полиция в Ярославской области возбудила уголовное дело по факту крупной аварии с девятью погибшими. ДТП произошло недалеко от столицы региона.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении на официальном сайте регионального УМВД.

Трагедия случилась 14 сентября текущего года. В автобус с пассажирами врезался грузовик, выехавший на полосу встречного движения. Медики оценивают состояние травмированных (около 20 человек) как тяжёлое и средней тяжести.

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