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Силовики возбудили уголовное дело о перекрытии дорог на акции 31 января

20:55, 31 января 2021 34
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве возбудили уголовное дело о перекрытии дорог в ходе акции в поддержку Алексея Навального, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

В настоящий момент свидетелем по делу проходит исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Задержанный сегодня Андрей Пивоваров допрашивается в качестве свидетеля по новому возбуждённому сегодня в 18:00 уголовному делу по 267 УК РФ, — сказал юрист.

Об этом защитник рассказал журналистам ТАСС. Подробностей дела он не привёл.

31 января по всей стране прошли акции в поддержку Навального. Силовики задержали на мероприятиях по всей стране как минимум 4710 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 1496 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (1059 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге и Москве, например, силовики применяли электрошокеры против активистов.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.

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