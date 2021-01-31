Силовики возбудили уголовное дело о перекрытии дорог на акции 31 января

https://static.news.ru/photo/def6c3ec-63f1-11eb-a812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве возбудили уголовное дело о перекрытии дорог в ходе акции в поддержку Алексея Навального, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

В настоящий момент свидетелем по делу проходит исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Задержанный сегодня Андрей Пивоваров допрашивается в качестве свидетеля по новому возбуждённому сегодня в 18:00 уголовному делу по 267 УК РФ, — сказал юрист.

Об этом защитник рассказал журналистам ТАСС. Подробностей дела он не привёл.

31 января по всей стране прошли акции в поддержку Навального. Силовики задержали на мероприятиях по всей стране как минимум 4710 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 1496 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (1059 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге и Москве, например, силовики применяли электрошокеры против активистов.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.