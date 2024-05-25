Силовики вошли в дом, где окопался стрелявший по полицейским SHOT: в Петербурге сотрудники СОБР пытаются задержать стрелявшего по полицейским

Фото: fsb.ru

Бойцы Специального отряда быстрого реагирования вошли в многоэтажный дом на Народной улице в Санкт-Петербурге, где в одной из квартир забаррикадировался стрелок, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, огонь по правоохранителям открыл 59-летний мужчина. Он ранил сотрудника полиции.

Как уточнил канал, со стрелком ведутся переговоры. Вооруженный мужчина отказывается сдаваться. Жителей соседних квартир эвакуируют, территория вокруг дома была оцеплена. По данным канала, открывший огонь по полицейским ранее был судим за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

На опубликованных кадрах можно заметить полицейские машины рядом с многоэтажным домом. Правоохранители разговаривают с очевидцами. Также в ролике видно, как сотрудники СОБР колонной заходят в здание.

По информации «Фонтанки», в квартире окопался уроженец Чечни. По словам очевидцев, его жена фактически оказалась в заложниках, позднее полиции удалось ее вывести. Как утверждают соседи, супружеская пара вместе давно, и до этого у них не возникало конфликтов. При этом две недели продавец местного магазина сделал замечание стрелку из-за курения в общественном месте. Он утверждает, что сегодня мужчина выстрелил в него.

Ранее СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге произошла перестрелка с участием полиции. В ходе инцидента был ранен один из правоохранителей. Стрелок забаррикадировался в квартире.