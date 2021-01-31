Силовики в Москве задержали девушек с флагом белорусской оппозиции

https://static.news.ru/photo/fe91c06c-63ce-11eb-952c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники московских силовых структур задержали на акции в поддержку политика Алексея Навального двоих девушек, которые держали исторический бело-красно-белый флаг Белоруссии, который используют протестующие в РБ.

Девушки держали большой флаг с двух сторон и фотографировались. К ним подошли полицейские и увели их в автозак, передаёт РИА Новости.

Силовики задержали на акциях по всей стране как минимум 3013 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 789 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (468 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов. Сообщается о применении электрошокеров и в Москве.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.