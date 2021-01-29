Силовики требуют от кафе в центре Москвы выключить Wi-Fi на время митинга

https://static.news.ru/photo/21b02d6a-7855-11ea-815c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов приходят в кафе, расположенные в центре Москвы, и требуют отключить доступ к Wi-Fi для гостей 31 января, когда планируется проведение акции в поддержку политика Алексея Навального.

Силовики приходят в заведения в штатском, предъявляют служебные удостоверения и просят поговорить с управляющим. Они говорят, что ограничить выход в Интернет нужно в связи с предстоящими протестами, передаёт «Интерфакс».

Совладелец одного из баров рассказал журналистам телеканала «Дождь», что доступ в Сеть для персонала можно оставить. Также представители полиции записали личные данные и номер телефона менеджера. Сотрудник заведения попросил показать официальное распоряжение, но ему ответили, что его нет с собой.

Ранее столичная полиция сообщила, что в Москве 31 января закроют центральные станции метро и ограничат передвижение пешеходов по городу.

Также власти Москвы приняли решение закрыть магазины, рестораны и кафе в центре города. В центральной части города будет запрещена продажа алкогольных напитков и напитков в стеклянной таре. Это ограничение будет действовать с 09:00 до 23:00.

Накануне сторонники Навального анонсировали новые протестные акции в поддержку задержанного политика. Митинги планируется провести 31 января во многих городах России, в том числе в Москве.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Политик вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток, писал NEWS.ru.