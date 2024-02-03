Силовики проверили, встали ли мигранты в Подмосковье на воинский учет Baza: военкомы провели рейды в Щелково и Балашихе по местам проживания мигрантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики провели крупные рейды по местам проживания мигрантов в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, проверки состоялись в Щелково и Балашихе в конце января. Отмечается, что сотрудники военкоматов и военные следователи искали тех, кто недавно получил российский паспорт, но не встал на воинский учет.

Как пишет канал, рейды провели в местных общежитиях, на рынках и в кафе. Согласно информации журналистов, в Балашихе в военкомат для постановки на учет доставили 11 человек, на четверых граждан составили протоколы за неисполнение соответствующих обязанностей.

Baza отмечает, что рейды по поимке уклонистов среди мигрантов запустили с 1 октября прошлого года по поручению руководства СК и МВД. По данным канала, с тех пор на службу призвали более 400 человек.

Ранее стало известно, что авторы инициативы о повышении до 50 лет призывного возраста для мужчин, получивших российское гражданство, отозвали свои подписи. Отмечалось, что в законопроект будут включены правки.

Предложение о повышении призывного возраста для новых россиян с 30 до 50 лет озвучил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий отметил, что ежегодно паспорт РФ получают 700–800 тысяч человек, в основном приехавших в РФ из Средней Азии. По его мнению, службой в рядах ВС РФ новые граждане страны должны доказать, что готовы защищать ее, а не только пользоваться предоставленными благами.