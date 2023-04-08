Силовики пришли с обысками в 13 баров в Санкт-Петербурге МВД, СК и Росгвардия в ночь на 8 апреля обошли 13 баров в центре Санкт-Петербурга

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Санкт-Петербурге в ночь на 8 апреля сотрудники МВД, Росгвардии и Следственного комитета провели рейд по барам в центре города. По данным местного управления СК, следственные действия прошли в 13 заведениях на улице Ломоносова. Их организовали «с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия».

По имеющимся данным, силовики обошли бары «Центральная станция», Nebar, «Эскобар», El Chapo, «Disco club Ломоносов», Rhino Bar и ряд других. Также они наведались в клуб Led, который был опечатан во время предыдущего подобного рейда в конце марта — в результате дверь заведения вскрыли болгаркой. Кроме того, представители правоохранительных органов посетили несколько баров на улице Грибоедова и Думская.

Как рассказала изданию «Фонтанка» одна из посетительниц заведения, у гостей проверяли документы, из помещения некоторое время никого не выпускали.

В СК пояснили, что следственные действия производились в рамках уголовного дела по статье о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление алкогольной продукции. По информации ведомства, 22 февраля в интернете было объявлено, что в одном из баров состоится вечеринка с возрастными ограничениями 16+, после чего неизвестный приобрел алкоголь и реализовал его «неограниченному кругу несовершеннолетних».

В конце марта следователи опечатали 17 баров в центре Санкт-Петербурга. Сообщалось, что заведения признаны вещественными доказательствами по делу.



17 марта сотрудники московской полиции пришли в бары Underdog и La Virgen с проверкой. Издание «Медиазона» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на сотрудника Underdog сообщало, что посетителей бара заставляли петь патриотические песни, угрожая им шокерами, а людей с татуировками требовали раздеться. Адвокат Константин Ерохин сообщал, что из бара изъяли фискальные накопители и два терминала.

После этого сооснователь баров Underdog и La Virgen Павел Косов сообщил, что покидает проект. Он объяснил свое решение тем, что дальнейшее его участие ставит под угрозу весь коллектив из 50 человек и сам бизнес-проект.