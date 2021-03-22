Силовики предотвратили теракт в Сургутском районе ХМАО

https://static.news.ru/photo/3a731ae2-8b1e-11eb-b8e1-96000091f725_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Российским силовым ведомствам удалось упредить злоумышленников, планировавших совершить террористический акт в Лянторе (Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа).

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими провели спецоперацию по задержанию трёх членов запрещённой в РФ террористической группировки «Имарат Кавказ», сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах. Задержанных обвинили в организации преступного сообщества, в ходе расследования выяснилось, что они готовили атаку в Лянторе.

По данным источника, полиция также возбудила уголовное дело по признакам преступления, указанным в статье 205 УК РФ (террористический акт). В управлении ФСБ по Тюменской области и УМВД по ХМАО задержание потенциальных террористов пока официально не комментировали.

Ранее два члена международной террористической организации «Катиба имам аль-Бухари» (запрещена в РФ) были задержаны сотрудниками УФСБ по Калининградской области. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовики установили, что задержанные лица, исповедуя ислам радикального толка, вели активную пропагандистскую деятельность. Они распространяли идеи организации среди мусульман региона. Кроме того, они поддерживали контакты с приверженцами радикальных течений ислама, которые подозреваются в террористической деятельности на Ближнем Востоке, передавал NEWS.ru.