Силовики предотвратили теракт в Сургутском районе ХМАО

Российским силовым ведомствам удалось упредить злоумышленников, планировавших совершить террористический акт в Лянторе (Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа).
Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими провели спецоперацию по задержанию трёх членов запрещённой в РФ террористической группировки «Имарат Кавказ»,
По данным источника, полиция также возбудила уголовное дело по признакам преступления, указанным в статье 205 УК РФ (террористический акт). В управлении ФСБ по Тюменской области и УМВД по ХМАО задержание потенциальных террористов пока официально не комментировали.
Ранее два члена международной террористической организации «Катиба имам аль-Бухари» (запрещена в РФ) были задержаны сотрудниками УФСБ по Калининградской области. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовики установили, что задержанные лица, исповедуя ислам радикального толка, вели активную пропагандистскую деятельность. Они распространяли идеи организации среди мусульман региона. Кроме того, они поддерживали контакты с приверженцами радикальных течений ислама, которые подозреваются в террористической деятельности на Ближнем Востоке, передавал NEWS.ru.