Силовики предотвратили массовую резню в забайкальской школе SHOT: силовики не позволили жителю Забайкалья напасть на деревенскую школу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Забайкалья с ножом попытался напасть на школу в поселке Амазар, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, перед этим мужчина изрезал незнакомку и ее сына. Нападавший зашел на частный участок, где и набросился на десятилетнего мальчика и его маму.

По информации канала, мужчина пытался удушить мальчика и несколько раз ранил его в ногу ножом. В публикации уточняется, что на помощь пришла мать ребенка, которая отбила сына у нападавшего и убежала к соседям.

После этого мужчина пошел в местную школу, однако полицейские предотвратили резню. Они задержали окровавленного гражданина с ножом. Оказалось, что нападавший уже был судим за кражи и разбой. В отношении него завели новое уголовное дело, ему грозит 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина ударил по голове незнакомую женщину на станции метро. По данным прокуратуры, он действовал умышленно и напал на россиянку из хулиганских побуждений. От удара по голове пострадавшая упала, ей понадобилась медицинская помощь. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства случившегося.