Силовики оттесняют активистов и журналистов от вокзала в Москве

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Представители ОМОН оттесняют журналистов и участников акции в поддержку политика Алексея Навального с площади возле Ленинградского вокзала Москвы.

Также силовики задержали на Комсомольской площади корреспондента РБК Антон Фейнберг, несмотря на то, что он предъявил пресс-карту.

Кроме того, представители силовых структур проверяют билеты у людей на входе в здания Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов. Без соответствующих проездных документов на территорию попасть нельзя.

Силовики задержали на акциях по всей стране как минимум 3329 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 933 человека. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (591 задержанный), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов. Сообщается о применении электрошокеров и в Москве.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.