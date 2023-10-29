Силовики освободили аэропорт Махачкалы от протестующих Росавиация: аэродром Махачкалы освободили от несанкционированно проникших людей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Аэропорт Махачкалы освобожден от несанкционированно проникших туда людей, сообщает Росавиация в Telegram-канале. Ведомство уточнило, что саму воздушную гавань закрыли на прием воздушных судов до 6 ноября.

Согласно изданному NOTAM, аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21:40 МСК 29 октября по (предварительно) 02:59 МСК 06 ноября 2023 года, — отмечается в сообщении Росавиации.

Данные меры в Махачкале приняли после того, как вечером 29 октября толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта, едва туда прибыл рейс авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Манифестанты выступали против действий Израиля в рамках палестино-израильского конфликта. Самолеты, шедшие на посадку в столице Дагестана, перенаправлены на запасные аэродромы.

Власти республики заявили, что ситуация в дагестанском аэропорту находится под контролем. Они также призвали жителей региона по возможности не пользоваться трассой Махачкала-Каспийск.

Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы по статье 212 УК РФ. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.