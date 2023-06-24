Силовики оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Сотрудники силовых структур оцепили здание «ЧВК Вагнер Центр» на Зольной улице в Санкт-Петербурге, сообщил корреспондент агентства РИА Новости. У входа на территорию Центра дежурят несколько силовиков, ситуация спокойная.

Вдоль Зольной улицы стоят несколько автомобилей правоохранительных служб, также там находятся журналисты.

Утром 24 июня Минобороны России заявило, что бойцов ЧВК «Вагнер» обманом втянули в преступную авантюру бизнесмена Евгения Пригожина. В ведомстве призвали участников ЧВК выйти на связь с представителями военного ведомства или правоохранительных органов.

Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело против Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу. Генеральная прокуратура РФ в свою очередь сообщила, что действиям предпринимателя будет дана надлежащая правовая оценка в рамках уголовного дела.

Министерство обороны ранее заявило, что все распространяемые в соцсетях сообщения от имени Пригожина и видеокадры об ударе ВС РФ по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. Ведомство назвало это информационной провокацией.