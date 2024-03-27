Силовики «обезглавили» экстремистскую ячейку в Ростове-на-Дону В Ростове-на-Дону задержаны главарь и участники экстремистской организации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону задержаны главарь и пять участников одной из запрещенных в России экстремистских организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Отмечается, что они вербовали в свои ряды местных жителей. Их деятельность, по данным силовиков, координировалась кураторами из-за рубежа, и туда же выводились финансовые потоки.

Установлены главарь ячейки и пятеро активных членов, которые проводили агрессивную вербовочную политику среди жителей. Они задержаны, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее в Дагестане задержали подозреваемого в нападении на псковских десантников 6-й роты в Чечне в 2000 году. Он действовал в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащего. Суд заключил его под стражу. Следователям предстоит установить роль и действия подозреваемого во время нападения.

Накануне стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации в Самарской области. Готовивший атаку член РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) погиб при задержании из-за самоподрыва взрывного устройства. Силовики и гражданское население не пострадали.