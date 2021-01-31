Силовики не пускают людей на вокзалы Москвы без билетов

https://static.news.ru/photo/14628c76-63d1-11eb-92ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители силовых структур проверяют билеты у людей на входе в здания Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов, рядом с которыми проходит акция в поддержку политика Алексея Навального. Без соответствующих проездных документов на территорию попасть нельзя.

При этом сами вокзалы продолжают функционировать, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Пассажиры с сумками проходят через толпу протестующих и силовиков. Вокруг множество автозаков, грузовиков, сотрудников ОМОНа и полиции.

К некоторым людям на площади подходят силовики, обыскивают их и проверяют документы, а потом отпускают. Однако в некоторых случаях сотрудники силовых структур задерживают людей.

Силовики задержали на акциях по всей стране как минимум 3329 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 933 человека. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (591 задержанный), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов. Сообщается о применении электрошокеров и в Москве.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.