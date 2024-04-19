Силовики нагрянули в деревенское казино во Владимирской области Прокуратура: в Петушках осудили двух организаторов подпольного казино

Суд во Владимирской области вынес приговор двум организаторам незаконно обустроенного подпольного казино в деревне Глубоково, сообщает региональная прокуратура. Им вменяют ч. 2 ст. 171.2 УК РФ об организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны группой лиц по предварительному сговору.

Следствие установило, что в 2022 году мужчины арендовали нежилое помещение в Глубоково, сделали в нем ремонт и разместили внутри него игровые автоматы. Свою незаконную деятельность они осуществляли с особой осторожностью. В данное заведение люди попадали по специальным приглашениям, а новых клиентов привлекали посредством мобильных устройств.

Силовики изъяли 29 игровых аппаратов, 43 игровые платы и прочие предметы в качестве вещественных доказательств. Одного из организаторов приговорили к полутора годам тюремного срока условна и выписали штраф в размере 300 тысяч рублей, второго оштрафовали на 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил, подсудимые могут его обжаловать.