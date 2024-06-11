Силовики ЛНР задержали украинку за помощь «Азову» В ЛНР задержана украинка, переводившая средства «Азову» и «Правому сектору»

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Сотрудники силовых структур задержали в Старобельском районе Луганской Народной Республики гражданку Украины, переводившую денежные средства украинским объединениям «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. В общей сложности девушка совершила не менее десяти переводов.

Следствием установлено, что подозреваемая, достоверно зная, что украинские военизированные националистические объединения «Азов» и «Правый сектор» признаны террористическими и экстремистскими, в период с января по апрель 2024 года осуществила не менее десяти переводов денежных средств на банковские карты участникам этих организаций, — говорится в сообщении.

Ведомство также опубликовало кадры задержания украинки силовиками. В ролике девушка говорит, что оказывала поддержку украинским батальонам. Она признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Ранее пресс-служба УФСБ России по Белгородской области сообщила о задержании местного жителя по подозрению в подготовке диверсии. Предполагается, что он хотел подорвать железнодорожные пути.