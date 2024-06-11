Силовики ликвидировали ячейку АУЕ в российских колониях В колониях Ярославской области ликвидирована ячейка движения АУЕ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ячейка движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) была ликвидирована в колониях Ярославской области, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. Четверо участников сообщества в возрасте от 28 до 40 лет были признаны виновными по решению Рыбинского городского суда, передает РИА Новости.

Пресечена деятельность группы лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях региона, организовавших ячейку международного общественного движения «Арестантское уголовное единство», также известного под аббревиатурой АУЕ, — заявили в ведомстве.

Было установлено, что координация действий криминального сообщества осуществлялась из-за рубежа. Организатора движения приговорили к шести годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Другие члены получили от двух лет и шести месяцев до четырех лет колонии.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки АУЕ в Туве. По данным Следственного комитета, всего были задержаны девять членов преступного сообщества, возглавляемого криминальным авторитетом Артышем Дажываа. К уголовной ответственности были привлечены 52 человека.